Sololaroma.it - Antonello, UFFICIALE l’addio all’Inter: la Roma all’orizzonte

Archiviato il pareggio per 1-1 con il Napoli, per lanon c’è tempo di rimanere incollata al passato. I giallorossi hanno centrato un punto fondamentale tra le mura amiche, dimostrando che il 2025 è iniziato nel migliore dei modi. Il focus si sposta ora sulla Coppa Italia, che in una stagione come questa diventa un’occasione da cogliere, una competizione da onorare. I capitolini si stanno già preparando nel più minimo dei dettagli in vista della gara con il Milan, in programma mercoledì 5 febbraio alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una gara secca da vincere senza se e senza ma.Dietro le quinte, però, c’è da concludere in bellezza il calciomercato e da delineare l’organigramma societario del presente e del futuro. In tal senso, un’indicazione potrebbe essere arrivata nella mattinata odierna, più nello specifico da Milano.