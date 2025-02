Internews24.com - Antonello si congeda dall’Inter: «Qui 10 anni indimenticabili, dedicata ogni ora possibile del mio tempo! Sono orgoglioso»

di Redazionesi: le parole dell’ex amministratore delegato dell’area corporate dei nerazzurriAdesso è ufficiale: Alessandrosaluta l’Inter e lascia il suo ruolo di amministratore delegato dell’area Corporate: l’unico amministratore delegato del club meneghino resta dunque Beppe Marotta, che ricopre anche il ruolo di presidente. Lo ha ufficializzato il club con un comunicato: lo stessoha rilasciato delle dichiarazioni perrsi dal club in cui ha lavorato per ben 10. Adesso è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Roma.PAROLE – «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno resoquesti dieciin nerazzurro. Dai dipendenti ai calciatori, dai tecnici ai dirigenti, dagli sponsor ai fornitori. In un giorno così, la mia gratitudine va anche alla grande famiglia nerazzurra, composta da milioni di appassionati tifosi.