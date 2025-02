Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 3/02/25: Gianmarco Steri esce con una corteggiatrice che ‘rispecchia il suo prototipo’, lite trash tra Margherita e Morena

Si sono appena concluse le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi.Cosa vedremo nei prossimi giorni nel programma più ambito di Canale 5? Ecco qualche gustosa anticipazione fornite dalla pagina fan Instagram Pecorellextwitter:ha fatto due esterne. La prima con Liane Arias (è la seconda esterna). L’hanno fatta in un parco. All’inizio c’era un cavalletto per disegnare un po’. Lui ha disegnato il logo della Lazio. Esterna bella, è la loro seconda, dove hanno scherzato e riso molto. Lei gli ha detto che ha il monociglio e lui che lei, tagliandosi i capelli da sola, non se li taglia bene.La seconda esterna l’ha fatta con una ragazza nuova, Caterina. È di Napoli ma vive a Milano.ha detto che Caterina esteticamente è il suo prototipo, mora e con gli occhi azzurri.