Anne Petrarque nuovo direttore finanziario di Gasdotti Italia

Società, secondo operatore di trasporto di gas naturale in, ha nominatoChief Financial Officer. “La nomina di– si legge in una nota – permetterà di rafforzare ulteriormente la crescita del business anche grazie a nuovi investimenti infrastrutturali, sempre più indispensabili per garantire al Paese continuità e sicurezza delle forniture di energia. La consolidata esperienza in importanti realtà del settore disarà inoltre strumentale per la realizzazione di progetti di trasformazione e innovazione verso la transizione energetica e i gas verdi quali biometano e idrogeno”.Con una Laurea in Economia all’Università di Bordeaux, una specializzazione in Amministrazione e Controllo alla Luiss School of Management e un Executive MBA all’Università di Tor Vergata,ha una consolidata esperienza nella gestione di ruoli complessi in aziende leader nel settore energetico ed industriale.