It.newsner.com - Anna Kournikova appare in pubblico su una sedia a rotelle

Leggi su It.newsner.com

Anche se non conoscete molto il mondo del tennis, probabilmente avrete sentito il nome di. La stella del tennis russo è un nome familiare da decenni.Pur venendo fotografata spesso, negli ultimi tempi si è tenuta lontana dalle luci della ribalta. Ora sembra che la star del tennis abbia finalmente fatto un’apparizione che ha davvero sorpreso tutti.Continuate a leggere per saperne di più su quello che è successo.Sembra che l’ex stella del tennissi sia infortunata. Hanno visto la 43enne con uno stivale ortopedico e su unamentre era in giro con la famiglia questo fine settimana. L’hanno vista nei Bal Harbour Shops di Miami, in Florida.Nelle foto ottenute dal Post, laè con le sue due figlie, Lucy e Mary, che condivide con il suo compagno, il cantante Enrique Iglesias.