Quotidiano.net - Anna Gervasoni, nuovo Rettore Liuc: sfida per crescita territoriale e sviluppo economico

Leggi su Quotidiano.net

Ildellachiama università, impresa e istituzioni alla, per ladei territori e losociale eddel Paese. Per l'inaugurazione dell'anno accademico si sono riuniti nell'ex cotonificio Cantoni oltre 500 ospiti accolti dai bambini della Scuola dell'Infanzia Speranza di Busto Arsizio che hanno cantato l'Inno di Mameli e dai cantanti della Scuola di musica Paganini di Castellanza che hanno eseguito quello d'Europa, l'Inno alla Gioia. "Abbiamo una grandePaese per creare migliori condizioni di attrazione di competenze internazionali. Ma abbiamo ancor più necessità di trattenere le nostre - ha dichiarato il- Il nostro sistema investe per creare competenze di qualità, che in troppi casi si disperdono. Dobbiamo puntare con forza ad un progetto per i giovani che coinvolga il mondo del lavoro, le istituzioni e la politica".