Andrea trovato morto in casa a 19 anni | la scoperta degli investigatori dopo la tragedia

Prospero, un ragazzo di 19 anni originario di Lanciano e studente al primo anno di Informatica all'Università di Perugia, è deceduto lo stesso giorno in cui è scomparso, il 24 gennaio. La sorella Anna ha sporto denuncia di scomparsa dopo che non si era presentato a un pranzo programmato. Quel giorno, era uscito dal suo studentato in via Bontempi per recarsi in un appartamento affittato all'inizio del mese, dove si presume abbia assunto un numero significativo di psicofarmaci. Le indagini si stanno concentrando sulle circostanze che hanno preceduto la sua morte. Al momento, si sta considerando l'ipotesi che il giovane fosse coinvolto in affari più complessi di quanto potesse gestire e che, schiacciato da pressione e minacce, abbia preso la drammatica decisione di suicidarsi.