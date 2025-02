Andrea Prospero i sospetti sull’uomo con lui il giorno della morte a Perugia L’indagine sulla carta di credito in bagno e la truffa informatica

Leggi su Open.online

Ci sarebbe stato anche un uomo nella stanza presa in affitto in centro ada, lo studente 19enne trovato morto il 29 gennaio scorso, dopo essere scomparso e cercato invano per i cinque giorni precedenti. La svolta nel caso arriva con il ritrovamento di unadineldel Bed & Breakfast in cui è stato rinvenuto il corpo. La polizia ha già identificato l’uomo che verrà sentito nei prossimi giorni: un residente dell’Umbria, incensurato. Non è ancora chiaro se conoscesse giàe che tipo rapporto avesse con lui. Intanto, la famiglia si prepara ai funerali, che si terranno domani, 4 febbraio, a Lanciano, città natale del ragazzo dove la salma arriverà stasera per l’ultimo saluto.Il pranzo saltato con la sorellaSecondo quanto ricostruito finora dalle indagini,, studente del primo anno diall’Università di, sarebbe morto lo stessoscomparsa, data in cui sarebbe dovuto andare a pranzo con la sorella gemella Anna.