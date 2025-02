Metropolitanmagazine.it - Ancora attriti tra UE e e-commerce esteri: Temu, Shein e Amazon considerate “rischiose”

Continua la battaglia dell’Unione Europea contro le piattaforme e-che venderebbero prodotti non autorizzati e soprattutto non sicuri. A essere colpiti da questa normativa potrebbero essere, i tre colossi più famosi e tra i più potenti al mondo. A raccontarlo è stato il Financial Times nella giornata di sabato, che riporta la bozza di normativa sulla quale starebbe lavorando l’UE.UE controper vendita di prodotti “rischiosi”non è ufficiale, ma stando a quanto riportato dal quotidiano, le riforme doganali obbligherebbero gli e-a fornire dati prima che le merci arrivino nell’UE. Questo consentirebbe ai funzionari di controllare e ispezionare meglio i pacchi: è quanto riportato nella bozza di proposta visionata dal FT. Attualmente, l’acquisto di merci online nell’UE è considerato come importatore ai fini doganali, ma la nuova riforma riterrà le piattaforme responsabili: si tratterebbe di un cambiamento importante.