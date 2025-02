Thesocialpost.it - Ancona, bambina caduta dal balcone: com’è successo e come sta

Una bimba di cinque anni èdal terzo piano di un palazzo ad. L’incidente è avvenuto sabato mattina in via Rovereto. Dopo un volo di circa dieci metri, la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi. I medici l’hanno operata per un ematoma cerebrale. Le condizioni sono stazionarie,riportato dal bollettino dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Laè ancora in prognosi riservata e si trova in rianimazione pediatrica.Leggi anche:, bimba di 5 anni precipita dal terzo piano: è gravissimaLa dinamica dellaLasi trovava in casa con la mamma. Secondo quanto ricostruito, stava giocando quando un peluche le è caduto dal. Nel tentativo di recuperarlo, sarebbe salita su un divano vicino alla finestra, affacciandosi per cercarlo.