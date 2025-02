Iodonna.it - Anche la moglie Victoria non ha potuto far altro che fargli i complimenti

Leggi su Iodonna.it

Più invecchia e più è buono. Vale per il vino, certo. Ma in questo caso è David Beckham a meritarsi questo intramontabile adagio. A 49 anni, l’ex calciatore sfoggia un fisico impeccabile in uno spot che mescola eleganza e sensualità, mettendo in risalto il design della nuova collezione Boss One Bodywear. Il video della pubblicità, diretto dai celebri fotografi Mert & Marcus, lo ritrae mentre si spoglia con disinvoltura fino a rimanere nudo nella doccia, sotto gli sguardi incuriositi di alcuni ospiti a una festa nel palazzo di fronte. David Beckham: è lui il più sexy del mondo guarda le foto David Beckham, nudo sotto la doccia nello spot BossIl video si apre con Beckham che scende da un’elegante Aston Martin, vestito di nero con impeccabile disinvoltura.