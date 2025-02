Quotidiano.net - Anche in Italia in crescita il fenomeno del dead mall

Roma, 3 febbraio 2025 – La nascita di centri commerciali sempre più forniti, su più livelli, con ampi parcheggi e migliaia di mq di esposizione, negli anni ha probabilmente raggiunto un picco oltre il quale non si andrà, vistele nuove tendenze di acquisto da Internet, una diversa percezione del business e i costi enormi di affitto e del personale. Ecco allora che questa nuova tendenza commerciale porta con sé un, in America definito “”, letteralmente “centro commerciale morto”, che intristisce il paesaggio urbano e pone le amministrazioni comunali dinanzi al problema di come riconvertire enormi spazi non più appetibili. Il caso del CloverleafGli Stati Uniti sono la patria di questi spazi commerciali, se è vero che già negli anni ‘60 ne esistevano ben 4.500, e si arrivò a superare i 25mila negli anni ‘80.