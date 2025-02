Ammonizione per il diffidato Dumfries | quale partita salterà?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il derby di Milano finisce in parità, un gol per parte e tanta intensità in campo. La fisicità messa in gioco da Milan e Inter ha visto qualche richiamo e sanzione disciplinare da parte del direttore di gara Chiffi. Tra i sanzionati con il cartellino giallo c’è anche Denzel, ilarrivava al derby da. L’esterno olandese nerazzurro pertantola prossimasalta la Fiorentina a San Siro: disponibile per il recuperoIl febbraio nerazzurro inizia con il pareggio nel derby della Madonnina, tra la sfortuna e qualche polemica nei confronti arbitrali. L’intensità di Milan-Inter ha regalato ai tifosi ed appassionati unathriller con il guizzo finale di Stefan De Vrij su assist del nuovo arrivato Nicola Zalewski.Recrimina un mancato rigore Simone Inzaghi, ilperò esce con una brutta notizia per uno dei prossimi impegni.