Movieplayer.it - Amici 24, le lacrime di Giorgia dopo l'eliminazione: "Ero felice di essere qui"

C'è stato un colpo di scena inaspettato durante la puntata di24 di domenica 2 febbraio.(allieva di Emanuel Lo) lascia la scuola trae l'abbraccio dei prof. Quella che è andata in onda domenica 2 febbraio su Canale 5 è stata una puntata molto intensa di24. I ragazzi di canto e ballo hanno dovuto affrontare nuove sfide e se Nicolò ha conservato il suo posto a scuola, guadagnando persino la maglia per il serale, diverso è stato il finale per. L'allieva di Emanuel Lo, infatti, si trova costretta a lasciare il talent. Ledi Francescala sfida: l'allieva abbandona la scuola diLa giovane ballerina era finita ultima in classifica nella gara di ballo e, come da regolamento, è stata messa .