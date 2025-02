Isaechia.it - Amici 24, Alessia Pecchia cade nello sconforto e si confronta con Umberto Gaudino: ecco cosa le ha detto il ballerino professionista

Post puntata ancora una volta infuocato pernegli studi didi Maria De Filippi.La ballerina di latino americano, ancora bassa in classifica, ha avuto l’ennesimo crollo emotivo dopo la puntata andata in onda ieri pomeriggio come di consueto su Canale 5., nonostante sia sempre stata sicura di se stessa e delle sue capacità, è andata nel panico dopo il giudizio di Samanta Togni, giudice della gara di ballo degli allievi del talent show, sulla sua esibizione.La ballerina teme di non essere apprezzata, tant’è che a un certo punto è dovuta intervenire anche Maria. La conduttrice ha provato a spronarla, chiedendole se avesse voglia di parlare con la sua maestra, Alessandra Celentano.Lo sfogo di:Non lo so. Non è neanche tanto la posizione. È più che altro il commento.