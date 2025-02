Ilgiornaleditalia.it - AmCham Italy, il 4 febbraio a Milano “Walk The Talk. Il futuro della competitività europea”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Crolla (): "si pone, ancora una volta, come interlocutore privilegiatobusiness community italiana e americana presente nel nostro Paese”– Associazione senza scopro di lucro affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statu