Ambra De Dionigi travolta e uccisa da un furgone scovato l’uomo che l’ha investita | incastrato dal suo ciondolo

C’è un indagato per la morte diDe, la 29enne trovata morta all’alba dello scorso 23 dicembre. La ragazza di Pasturo, in provincia di Lecco, era stata trovata senza vita lungo una strada parallela alla Superstrada 36 all’altezza di Nibionno, nel Lecchese. Un uomo di 49 anni è ora indagato per omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso.Gli inquirenti della procura di Lecco sono convinti che sia statoa guidare ilche aveva investito la ragazza.è stato interrogato in Tribunale a Lecco e su di lui pende una richiesta di custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti sono arrivati ale al suoattraverso gli impianti di videosorveglianza di aziende della zona. Ad aiutare i carabinieri è stata anche la testimonianza di alcune persone, che alla fine hanno permesso di rintracciare il mezzo.