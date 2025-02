Romadailynews.it - Ambasciatori donna solo un quarto del totale: arriva la guida anti-gender gap

UNDEL: LAGAPAL CIRCOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERILa carriera diplomatica per le ragazze oggi non è più un tabù ma la parità di genere in questo ambito appare un obiettivo distante. Infatti, secondo l’ultimo rapporto della Farnesina, le donne del settore sono 259 (pari al 24,28% del), circa undi chi svolge questa professione dal livello di dirigente di seconda fascia fino a quello di ambasciatore. Inoltre, all’ultimo concorso riguardante il comparto, il gentil sesso è rappresentato soltanto da 12 unità su 48 posti complessivi. Si tratta di un mestiere che ha visto entrare le prime due donne soltanto nel 1967. Numeri che spingono ad interrogarsi sullaequality come missione concretamente possibile.