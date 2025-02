Quifinanza.it - Amat Palermo assume 100 autisti: bando e requisiti

Il 31 gennaio 2025 l’S.p.A., azienda che gestisce il trasporto pubblico della città siciliana, ha pubblicato unper l’assunzione di 100. Le candidature per partecipare al concorso possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione quindi c’è tempo fino al 2 marzo. Per tutte le assunzioni è previsto un contratto di apprendistato professionalizzante full time per un massimo di tre anni.Si tratta di una forma di contratto finalizzata alla formazione e alla qualificazione professionale dei giovani lavoratori. È regolato dall’articolo 44 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e si applica a diversi settori produttivi. L’apprendista percepisce una retribuzione inferiore rispetto ai lavoratori qualificati, ma cresce progressivamente con l’anzianità di servizio e prevede anche un percorso di formazione teorico e pratico che deve essere registrato in un piano formativo individuale.