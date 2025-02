Quifinanza.it - Alzheimer, vivere in mezzo agli altri aiuta a prevenirlo e favorisce il controllo della spesa sanitaria

Quanto conta la socialità nel prevenire o almeno ritardare l’insorgenza di deficit cognitivi nella terza età? Sicuramente molto. E ci sono semplici misure che possonorci a rimanere “connessi”,ndo le infinite ed imperscrutabili vie che collegano le stazioni del sistema nervoso. Per questo è importante non isolarsi: il contatto regolare con gliè fondamentale. Ed occorre coltivare sempre i propri interessi, evitando di chiudersi in sé stessi. Fare ciò che piace insieme ad amici e parentia rompere la monotonia. È importante anche fare regolarmente la. Lo shopping coinvolge diverse dimensioni del benessere personale sia dal punto di vistasalute checoesione sociale, e potrebbe quindi aumentare il benessere. E poi, conta informarsi, discutendo con gli