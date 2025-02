Cultweb.it - Altro che Ozempic, questa fibra alimentare naturale fa perdere peso (senza danni)

La ricerca sulla flora intestinale sta rivoluzionando la scienza della nutrizione, e tra gli ultimi sviluppi emerge unache potrebbe offrire benefici simili a quelli dell’per la perdita di. Si tratta della beta-glucano, un polisaccaride presente in avena e orzo, che in uno studio sui topi ha dimostrato di ridurre significativamente ilcorporeo e il grasso, a differenza di altre fibre testate.scoperta apre la strada a nuove strategie naturali per il controllo dele della glicemia.L’avena, l’ingrediente principale della dieta Oatzempic – Fonte: PixabayUn team di ricercatori dell’Università dell’Arizona e dell’Università di Vienna ha testato diverse fibre, tra cui destrina di frumento, pectina, amido resistente e cellulosa. Tuttavia, solo i beta-glucani hanno prodotto effetti significativi sulla riduzione del grasso nei topi alimentati con una dieta ricca di grassi, riducendo ilcorporeo già prima della decima settimana.