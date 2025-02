Tg24.sky.it - Almasri, vittima torture denuncia governo italiano. Pd: "Senza risposte no lavori in Aula"

Nuovi sviluppi sul caso. Une testimone delledel generale libico Osama, Lam Magok Biel Ruei, ha presentato alla Procura di Roma unaper "favoreggiamento" per le condotte del ministri Nordio, Piantedosi e della premier Meloni che - a suo dire - "hanno sottratto il torturatore libico alla giustizia". Intanto, la capogruppo del Pd Chiara Braga, in apertura della seduta d'della Camera, fa sapere: "Ribadisco la richiesta a nome per avere un' informativa immediata sul caso. A fronte della diserzione di due ministri della Repubblica, sono stati sospesi idi quest'". "Domani è convocata una conferenza dei capigruppo e anticipiamo che non siamo disponibili a riprendere id'se non ci sarà una risposta adeguata. Di questo tema si deve parlare qui,in Parlamento", ha aggiunto.