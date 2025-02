Lopinionista.it - Almasri, Tajani: “Ridicole le iscrizioni nel registro degli indagati”

ROMA – “Mi sembra ridicolo iscrivere nelil presidente del Consiglio, due ministri, un sottosegretario, una cosa ridicola che fa danno all’immagine dell’Italia nel mondo, credo che ci si debba occupare di cose piu’ importanti, non solo questa vicenda, ma pensiamo alla crescita, pensiamo a quello che dobbiamo fare per dare lavoro e per rendere piu’ ricchi i nostri lavoratori”.Lo dice il ministroAffari Esteri, Antonio, sul caso del generale libico, a margine del summit internazionale sui bambini in Vaticano. “I bambini sono un patrimonio prezioso, faremo grande battaglia contro il calo demografico – prosegue– e poi pero’ i bambini vanno anche difesi: non si puo’ morire a due anni, in Africa importanta campagna di vaccinazione”.L'articolo: “lenel” L'Opinionista.