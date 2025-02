Ilfattoquotidiano.it - Almasri, l’esposto di Li Gotti è condivisibile: lo sdegno non c’entra con le ideologie

di Fabio GrassoC’è un cittadino italiano che si è sentito in dovere di denunciare dei fatti, ritenuti vergognosi, per un preciso moto dell’animo che, in un Paese normale, dovrebbe prescindere da sterili ragionamenti ideologici. Lo so, è duro capire che possano esistere moti dell’animo liberi da coercizioni ideologiche in un Paese dove tutto funziona per greggi che muovono di moto altrui. Il cittadino, nonché avvocato, ha avuto il coraggio di mettersi tra l’uno e l’altro dei contendenti, pro o contro il governo, ponendosi un semplice dubbio: c’è o no reato?Apriti cielo! Ha dovuto spiegare il perché del suo esposto ed è stato anche attaccato duramente da chilo ha ricevuto.Le sue spiegazioni sono state elementari, talmente semplici e perfette da non essere percepite dal roboante chiasso di una moltitudine di rumorosi agitati dalle loro ragioni.