Agi.it - Almasri: ipotesi informativa Nordio e Piantedosi alle Camere

Leggi su Agi.it

AGI - Potrebbero essere il Guardasigilli Carloe il titolare del Viminale Matteoa riferire in Parlamento sulla vicenda. È quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza. L'è che domani, spiegano le stesse fonti, in occasione delle conferenze dei capigruppo di Camera e Senato (la prima13, la seconda15), il governo dovrebbe dare la disponibilità dei due ministri a svolgere l'sulla vicenda che riguarda il comandante libico prima arrestato e poi rilasciato e ricondotto in Libia su un volo di Stato e sul quale pende un mandato di cattura internazionale da parte della Corte dell'Aja. Secondo altre fonti di maggioranza, a svolgere l'potrebbe essere il solo ministro della Giustizia.