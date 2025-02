Quotidiano.net - Almanacco del Giorno: Cosa Accadde il 3 Febbraio

Il 3è una data che ha visto accadere diversi eventi significativi nel corso della storia. In questo articolo, esploreremo alcuni di questi eventi, oltre a scoprire chi è nato e chi è morto in questa giornata, il proverbio dele alcune curiosità astronomiche.il 3Il 31959 è conosciuto come "ilin cui la musica morì". In un tragico incidente aereo, persero la vita i celebri musicisti Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. Richardson, noto come The Big Bopper. Questo evento segnò profondamente la storia della musica rock and roll. In Italia, il 31998, avvenne la tragedia del Cermis. Un aereo militare statunitense tranciò i cavi di una funivia nelle Dolomiti, causando la morte di 20 persone. Questo incidente sollevò molte polemiche e discussioni sulla sicurezza delle operazioni militari in aree civili.