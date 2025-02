Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna, l’odissea dei rimborsi: “Aspetto da mesi 40mila euro”

, 3 dicembre 2025 – Risarcimenti cercansi. Mentre Regione e struttura commissariale sottolineano le poche domande presentate dai cittadini per ipost2023, a fronte di risorse già disponibili, c’è chi dice che completare la procedure e ottenere i soldi è una vera odissea. Massimo Franzoni, residente al Farneto, aspetta dagli indennizzi per la prima ondata alluvionale di quasi due anni fa. Nel frattempo ha dovuto fare i conti anche con gli eventi di settembre e ottobre dello scorso anno, mentre resta ancora in attesa. Franzoni, ci racconta la sua esperienza? “Sono arrabbiato, sento ripetere ogni giorno che la piattaforma Sfinge è a disposizione e i soldi ci sono, ma sono i cittadini che non li reclamano o sbagliano le procedure.”. Non è il suo caso, però.