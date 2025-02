Ilgiornaleditalia.it - Allergie alimentari, al Bambino Gesù test che predice rischio reazioni a cibi

Un semplice prelievo di sangue per diagnosi accurate con l’esame dell’attivazione dei basofili. In Italia 1su 50 è allergico a uno o più alimenti e, nel 16% dei casi, in forma grave Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Un nuovosul sangue dei bambini allergici agli alimenti