Internews24.com - Allenamento Inter, i nerazzurri subito al lavoro dopo il derby: Correa ancora a parte! – FOTO

di Redazione, ialil! Il punto sulla seduta mattutina dei ragazzi di InzaghiGiornata d’in casa, con la squadra di Simone Inzaghi che si è ritrovata ad Appiano Gentile il giornoilpareggiato contro il Milan. La squadra nerazzurra ha già cominciato a lavorare in vista della sfida di giovedì contro la Fiorentina, gara del recupero del 14° turno. La seduta odierna della beneamata è andata in scena in mattinata ad Appiano Gentile.in campo#Milan?#Forza?? (@) February 3, 2025 Tutti i calciatori in gruppo eccetto Joaquin. Il Tucu non ha infattismaltito il problema fisico che lo sta tenendo fermo ai box da alcune settimane. Presenti dunque, regolarmente, sia Calhanoglu che Acerbi, i quali da alcuni giorni si allenano insieme al resto del gruppo, col turco che ha anche iniziato dal 1? la gara col Milan.