Allenamenti e partite di volley nella palestra rimessa a nuovo

Manca solo la tribuna da 70 posti, che sarà collocata entro pochi giorni, ma ladi via Alessandria a Rho, dopo un importante intervento di restyling è pronta a ospitaredelle squadre di pallavolo dell’associazione “Gio.issa“. Nell’ambito del tour per il monitoraggio dei cantieri avviati in città, nei giorni scorsi il sindaco Andrea Orlandi ha visitato lache è stata completamente. Con lui (foto) due assessori, due dirigenti comunali, l’ingegnere Daniele Forcillo, e due dirigenti della polisportiva San Carlo, oltre all’impresa che ha effettuato gli interventi. "Sono soddisfatto del lavoro fatto nei mesi scorsi – commenta Orlandi –. Ildella Gio.issa si sposta qui non potendo più utilizzare altri spazi assegnati in passato, sono certo che lacosì rimodernata possa essere una splendida casa dello sport per tutti gli appassionati di pallavolo".