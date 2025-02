Sololaroma.it - Allarme Ultras, Venezia-Roma a rischio dopo i fatto di Udine

La prossima trasferta dellaal “Penzo” di– in programma domenica 9 febbraio alle 12:30 – si preannuncia delicata dal punto di vista della sicurezza.gli scontri avvenuti nei pressi di Basiliano tradell’se e tifosi del, le forze dell’ordine sono già al lavoro per monitorare e prevenire tensioni tra le tifoserie. La situazione è resa più complicata dai rapporti di amicizia tra gligiallorossi e quelli friulani, che potrebbero attirare gruppi organizzati intenzionati a supportare i bianconerigli eventi recenti.match ad “alto”Le autorità hanno classificato il match come “ad alto” e la Digos è attivamente impegnata a vigilare su eventuali spostamenti sospetti di tifosi. La Gazzetta dello Sport riporta che il focus degli inquirenti è proprio quello di evitare una possibile replica degli scontri violenti accaduti sabato scorso.