Ilrestodelcarlino.it - Allarme spaccate, furto da 4mila euro a La Buteiga

Reggio Emilia, 3 febbraio 2025 – Altro giorno, altrocon spaccata in una delle attività del centro storico. A chiamare la polizia ieri mattina verso le 9 è stata una cittadina che stava camminando lungo via San Carlo, vicino a piazza Fontanesi, e ha notato la vetrina del locale Lain frantumi. Tra prodotti e soldi contanti portati via, ammonta a qualche migliaia diil valore stimato da uno dei titolari, Marcello Ruffa. Cifra che, tra l’altro, esclude il danno alla porta d’ingresso. Il fatto è successo “presumibilmente tra le 4 e le 5 del mattino, da quello che ci ha detto la polizia – riferisce Ruffa –. Ci hanno avvisato verso le 9 perchè una ragazza che passava di qua ha visto la serranda divelta e ha chiamato. Sono arrivato qui pochi minuti dopo”. All’appello mancano “qualche prosciutto, qualche culatello, delle forme di formaggio e alcune bottiglie di vino.