Lortica.it - Alla scoperta del pensiero sociale di Ugo Spirito: ad Arezzo la presentazione del libro di Danilo Breschi

Un’occasione per approfondire ildel filosofo aretino Ugo. Sabato 8 febbraio, alle ore 18.00, la sede dell’UGL – Unione Generale del Lavoro diin via Tortaia 3 ospiterà ladelIl mondo come unità e programmazione, scritto dal professor. L’incontro, aperto al pubblico e a ingresso libero, offrirà una riflessione sulle correnti ideologiche, politiche ed economiche del ‘900, ponendo particolare attenzione alle teorie di.L’evento è promosso dall’UGL dicon l’obiettivo di valorizzare la letteratura e l’editoria come strumenti di diffusione della cultura sindacale, favorendo una maggiore consapevolezza sugli sviluppi del mondo del lavoro.L’autore del volume,, è professore associato di Storia delPolitico presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma, direttore scientifico della rivista IlStorico e autore di numerosi saggi storici.