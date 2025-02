Iltempo.it - Alla Nato repentino cambio di Rutte: “Più soldi per le armi”

Leggi su Iltempo.it

Quando arrivano i problemi veri c'è poco spazio per fare i fenomeni: vale soprattutto per le questioni della difesa, della sicurezza e dell'immigrazione. Ecco allora il nuovo Segretario Generale delladire così: «Oltre due terzi dei partner dellaspendono ora più del 2% in armamenti. Ma dobbiamo investire ancora di più e gli Alleati decideranno nei prossimi mesi» esattamente quanto, «ma posso assicurarvi una cosa: sarà molto, molto, molto più del 2%». Molto: ripetuto non una, non due, ma tre volte. Il punto è che si tratta di quello stesso Markche da Primo Ministro dell'Olanda ha tuoper anni contro ogni deroga alle politiche di bilancio dell'Unione Europa, in nome di un rigore utile solo all'area tedesca (e dintorni), a tutto svantaggio di molti, Italia in primis. Sia chiaro: bene venga ildi adesso, perché aveva torto quello di prima.