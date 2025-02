Oasport.it - Alice Mangione: “Vorrei avvicinarmi al record italiano di Libania Grenot”

È statal’ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La velocista azzurra si è raccontata a Ferdinando Savarese a 360° partendo dagli inizi della carriera, passando per le partecipazioni alle Olimpiadi, fino agli obiettivi per un 2025 che si apre all’insegna di grandi speranze anche a livello cronometriche.L’atleta siciliana ha iniziato il suo racconto partendo letteralmente dalle sue origini. “Con l’atletica ho iniziato ai tempi delle scuole medie. Evidentemente qualcosa si era già intravisto con le prime scuole campestri, poi sono arrivate le prime gare sugli 800 metri ed io ne ero felicissima. Non pensavo di essere portata per le lunghe distanze e, infatti, ho subito stravinto in quella specialità. Dopodiché a 14 anni mi sono trasferita a Palermo per allenarmi con il CUS.