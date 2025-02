Donnapop.it - «Alfonso Signorini mi ha delusa, al Grande Fratello è carino e dolce, ma poi…»: ex concorrente si sfoga, ecco chi è

Una exdelha mosso qualche critica nei confronti di, ma di chi stiamo parlando? E cosa ha detto?Non sono in pochi gli ex concorrenti del reality che, una volta usciti dal programma, hanno completamente perso i contatti con il conduttore della trasmissione o hanno mosso pesanti critiche nei suoi confronti. Dopo Alda D’Eusanio, infatti, anche un’altra ex gieffina ha fatto sapere chesia stato deludente nei suoi confronti.Oggi a lamentarsi di lui è Gegia, che ha partecipato alnell’edizione vinta da Nikita Pelizon; la stessa in cui molti concorrenti del programma hanno fatto del bullismo gratuito nei confronti di Marco Bellavia. Ma cosa ha detto l’ex gieffina nei confronti del conduttore del reality?L’ex, ospite di Erre Tv, A Tutto Gossip ha dichiarato che l’esperienza al GF Vip le abbia lasciato solamente ricordi negativi.