Notizie.com - Alemanno, la prima lettera dal carcere dell’ex sindaco: “Vicenda folle, riformare la giustizia”

Una “aperta” daldi Rebibbia. È quella pubblicata a nome di Gianni, exdi Roma ed ex ministro, arrestato il 31 dicembre scorso dopo la revoca dei servizi sociali., ladal: “la” (ANSA FOTO) – notizie.comIn sintesi: l’attuale segretario del movimento Indipendenza sconta una pena a un anno e dieci mesi per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite. Stiamo parlando dei tempi dell’inchiesta “Mafia Capitale”, quandoera appunto primo cittadino di Roma.Adè contestata una ”gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte”. In particolare, avrebbe presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali.