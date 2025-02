Laprimapagina.it - Alemanno: è l’ennesima volta che i giudici emettono contro di me sentenze peggiori perfino delle richieste dei pubblici ministeri

Leggi su Laprimapagina.it

Ecco di seguito la lettera aperta ai dirigenti e militanti del Movimento Indipendenza vergata dall’ex Ministro Giannidal Carcere di Rebibbia.Cari militanti di Indipendenza, mi rivolgo a voi pubblicamente, per la primaa un mese dall’inizio della mia detenzione al Carcere di Rebibbia. Fino ad ora – su sollecitazione dei miei difensori – ho preferito confrontarmi riservatamente solo con il Presidente Massimo Arlechino e con i vicesegretari che mi hanno scritto, per evitare di influenzare le decisioni del Tribunale di Sorveglianza che doveva confermare o meno la revoca dei miei servizi sociali. Purtroppo, come sapete, questa e altre cautele non sono servite a nulla: il Tribunale di Sorveglianza ha fatto la scelta più punitiva e – nonostanteil Procuratore avesse chiesto uno sconto di pena – ha confermato l’annullamento completo dell’affidamento in prova.