Alberto Bettiol: "Voglio una tappa al Giro con la maglia tricolore. Ho ancora delle cartucce da sparare"

ha ricominciato la sua stagione la Santos Tour Down Under in Australia, sotto il caldo sole dell’estate australiana. Il campione italiano, questa sua 13esima stagione da professionista, veste ladella XDS Astana, formazione nella quale è approdato – con trasferimento immediato – la scorsa estate dopo aver rescisso in anticipo il contratto con la EF Education EasyPost: “Al momento non farei grandi bilanci, la stagione è cominciata da pochissimo, ma una cosa è certa, il livello in gruppo è sempre molto alto. Ho passato un buon inverno, senza intoppi, sono stato in ritiro due settimane con la squadra in Spagna e poi ad inizio gennaio sono partito subito per l’Australia. Ho iniziato a mettere km nelle gambe in vista di questa importante stagione“.La risoluzione anticipata con la EF Education EasyPost e il passaggio in Astana.