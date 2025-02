Ilgiorno.it - Al volante completamente ubriaca: patente ritirata, auto sequestrata e denuncia penale

Porto Mantovano (Mantova), 3 febbraio 2025 - Guidavaandando a zig zag e a velocità decisamente sostenuta Fermata dai carabinieri una 56nne del luogo, è risultata positiva all’alcoltest, riportando un tasso alcolico pari a 2,30 g/l, ovvero oltre 4 volte il consentito. Immediato è stato il ritiro delladi guida ed il sequestro del veicolo, oltre allaper guida in stato di ebbrezza alcolica. Il procedimentosi trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti. I Carabinieri raccomandano di non mettersi alla guida di veicoli se in precedenza è stato fatto uso di bevande alcoliche. Con la riforma del Codice della Strada, in vigore da qualche mese, è previsto un inasprimento delle sanzioni per questo tipo di reato.