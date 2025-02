Lanazione.it - Al via oggi il servizio degli eco-informatori a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Al viaileco-a SanDa questa mattina, lunedì 3 febbraio e per tutto il mese, personale appositamente formato da Sei Toscana presiede le postazioni di raccolta e si occupa di assistere i cittadini e le attività illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Ogni giorno sulla pagina Facebook del Comune dove e quando trovare gli ecoE’ iniziata questa mattina, lunedì 3, e durerà tutto il mese di febbraio, l’attivitàeco-, personale appositamente formato da Sei Toscana, che si occupa di assistere i cittadini e le attività illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. “Parte- le parole del sindaco di SanValentina Vadi – e avrà la durata di un mese unmolto importante per tutti i cittadini del Comune di San: è ileco-, personale di Sei Toscana appositamente formato per dare tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti.