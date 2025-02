Lanazione.it - Al via il servizio civile con Avis Toscana: 5 posti disponibili per promuovere la donazione di sangue e plasma

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Arriva anche ad Arezzo la possibilità di svolgere ilcon. L’associazione mette a disposizione 5complessivi - sui 43a livello regionale - e le candidature resteranno aperte fino al 18 febbraio. Ai volontari sarà richiesto di svolgere attività di promozione rispetto alladele del, in linea con gli obiettivi del progetto “SCUola di dono in”. In particolare, i volontari potranno prestarepresso l’comunale di Arezzo, di Bucine, di Castiglion Fiorentino, di Foiano della Chiana e di Sansepolcro. llavrà una durata di 12 mesi ed un orario settimanale di 25 ore flessibili, suddiviso su cinque giorni. L’assegno mensile di rimborso sarà di 507,30 euro e verrà corrisposto ai volontari da parte del Ministero per le politiche giovanili e iluniversale.