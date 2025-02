Arezzonotizie.it - Al via il Progetto educativo zonale per l'anno scolastico 2024/2025

Leggi su Arezzonotizie.it

La Zona Aretina è pronta per il(P.E.Z.) per l', un'iniziativa promossa dalla Regione Toscana e coordinata dal Comune di Arezzo in collaborazione con gli altri comuni della zona, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte.