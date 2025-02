Lanazione.it - Al via il ciclo di incontri 'I maestri di Spadolini'

Firenze, 3 febbraio 2025 – La Fondazioneorganizza ildi'Idi', in occasione della nascita dello statista fiorentino. La prima conferenza, dedicata a Piero Gobetti, vedrà come relatore il professor Paolo Bagnoli ed sarà il 6 febbraio alle ore 17 nella sala convegni della Fondazione biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze, in via Bufalini. Il secondo appuntamento sarà il 6 marzo, su Giovanni Papini: la relatrice sarà Gloria Manghetti. “Nel primo appuntamento - commenta Cosimo Ceccuti, presidente della FondazioneNuova Antologia – il professor Paolo Bagnoli ricostruirà il sodalizio dicon la figura e l’opera di Piero Gobetti. Tengo a sottolineare che i relatori incaricati dal nostro progetto sono tra i più autorevoli specialisti delle personalità e del pensiero di quei protagonisti che hanno rappresentato punti di riferimento autentici per Giovanni, sia dal punto di vista politico-culturale che umano”.