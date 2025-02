2anews.it - Al Ridotto del Teatro Mercadante in scena “Memoria divisa” di Emma Cianchi

Leggi su 2anews.it

In occasione del “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe, lunedì 10 febbraio 2025, aldel, alle ore 19.00 e alle ore 21.00, andrà in scena “Memoria” di, creato con Dario Casillo e Gilles Dubroca, interpretato da Antonio Nicastro e prodotto da Artgarage. Lo spettacolo è un racconto di prigionia e morte che da lontano riporta alle foibe, .