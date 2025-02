Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Pellizza” a “10 giorni con i suoi”

Arriva alpittore da Volpedo”, primo appuntamento del 2025 con la Grande Arte nelle saletografiche. Il film documentario, che uscirà martedì 4 febbraio, è diretto da Francesco Fei e annovera la partecipazione straordinaria di Fabrizio Bentivoglio. Presentato in anteprima alla scorsa Festa deldi Roma, racconta la vita tormentata del pittore divisionista Giuseppe(1868-1907), celebre per il suo “Quarto Stato” e per la sua capacità di indagare l’animo e la società umana.Altra novità sul grande schermo è rappresentata dal teen drama “Let Me Eat Your Pancreas”, storia dolce e amara di due studenti a tinte drammatiche e sentimentali: è l’adattamento live-action del famoso manga che già ispirò l’anime Voglio mangiare il tuo pancreas.Da annotare, inoltre, l’edizione restaurata di “Picnic Ad Hanging Rock”, di Peter Weir.