Aiuto psicologico, al via il nuovo servizio di cure primarie a Bergamo: come accedere

, 3 febbraio 2025 – Al via nella ASST Papa Giovanni XXIII ildi Psicologia delle, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità allepsicologiche, rispondere in maniera tempestiva ai primi segni di disagioe prevenire l'aggravarsi delle situazioni di vulnerabilità. Ilè operativo in tutte le Case di Comunità della ASST, rafforzando ulteriormente la rete di assistenza psicologica territoriale e promuovendo il benesseredei cittadini. È uno dei settori strategici individuati da Regione Lombardia per dare risposte concrete e attuali, anche in termini di prevenzione, secondo il Piano Socio Sanitario Regionale 2024-2028. “La Psicologia dellerappresenta un'importante evoluzione nel più ampio contesto della sanità territoriale - ha spiegato Maria Simonetta Spada, Direttore deldi Psicologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII -.