Aise, la squadra non cambia. Zontilli confermato vice di Caravelli

Carlo, generale di divisione dell’Esercito, è statodirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (). Della nomina a Forte Braschi (sede del servizio), giunta con un Dpcm firmato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, come comunicato da una nota di Palazzo Chigi. Già ai vertici dell’artiglieria contraerea,era diventatodirettore due anni fa, suggerito dal direttore, il prefetto Giovanni, che è a capo dell’dal 2020. Assieme a lui era stato nominato Nicola Boeri, “civile”, che alla fine dell’anno scorso è andato in pensione per lasciare il posto a Francesco Paolo Figiuolo, anch’egli generale dell’Esercito (come). A quanto risulta a Formiche.