AI Act, scattano i primi divieti contro gli abusi dell’intelligenza artificiale

Una legge per regolamentare l’utilizzogenerativa, con l’obiettivo di prevenire potenziali dannii diritti dei cittadini europei e la sicurezza pubblica. È la base su cui l’Unione Europea ha prodotto l’AI Act, la prima normativa al mondo a disciplinare l’uso di una tecnologia nuova e di cui si fatica ancora a riconoscere in pieno le potenzialità. Che possono rivelarsi dirompenti, ragione per cui le istituzioni europee hanno voluto porre un freno e prescriveree sanzioni per chi non rispetterà il codice di condotta. Domenica 2 febbraio sono scattati idell’AI Act, entrato in vigore negli stati membri lo scorso primo agosto 2024. Come in molti altri casi, anche stavolta siamo davanti a una direttiva comunitaria che dipana le sue norme in maniera graduale, così gli obblighi riguardano i modelli IA generici saranno applicati 12 mesi dopo l’entrata in vigore della legge, mentre devono passare 36 mesi prima che le regole valgano per i sistemi IA.