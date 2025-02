Ilgiorno.it - Agricoltori, corteo e presidio: "Non ci distruggerete. La politica ci dia risposte"

Leggi su Ilgiorno.it

Con trattori imbandierati, striscioni e clacson, sono arrivati anche da Binasco, nel Sud Milano, e si sono ricongiunti agliinnei pressi del casello autostradale sulla Torino-Piacenza per incontrare i sindaci del territorio. "Ci sfiancherete, ma non ci" si leggeva sul muso di un trattore, "Meno importazione, più made in Italy" riportava un altro fino alla sintesi: "La nostra fine sarà la vosta fame". Molti i primi cittadini che hanno voluto incontrare gli esponenti di Riscatto agricolo Lombardia per conoscere le ragioni della protesta. Un malcontento iniziato l’anno scorso, quando i trattori hanno sfilato per le strade delle città, e che quest’anno è diventato un movimento più maturo che chiede lo stato di crisi. "Abbiamo scelto il percorso istituzionale – ha spiegato Filippo Goglio, presidente di Riscatto agricolo Lombardia – perché è la Regione a dover fare la declaratoria per la richiesta dello stato di crisi e il governo, raccogliendo l’istanza, può uscire da alcune deroghe a livello europeo.